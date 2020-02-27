Rusya Savunma Bakanlığı, Özel Operasyon Kuvvetleri’nin operasyon görüntülerini yayınladı

30 saniyelik videoda ayrıca Özel Operasyon Kuvvetleri'nin teröristlere ait bir aracı roketatarla havaya uçurdukları görüntüler de yer alıyor.

Videonun nerede, ne zaman ve hangi koşullarda çekildiği belirtilmedi.

Bugün Rusya’da Özel Operasyon Kuvvetleri Günü kutlanıyor. Rusya Özel Operasyon Kuvvetleri yedi yıl önce kuruldu.

Bu süre içinde 13 personeli üstün devlet madalyası–Rusya Federasyonu Kahramanı Ödülü’ne layık görüldü.