ABD, Rusya’dan koruyabilecek bir füze savunma sistemi kurulamayacağını itiraf etti

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Amiral Charles Richards, ABD’yi Rusya ve Çin’in balistik füzelerinden koruyacak bir füze savunma sisteminin kurulmasının teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Silahlı Kuvvetler Komitesi oturumunda, Demokrat Senatör Seth Mullton, Richards’a ‘ABD füze savunma sistemlerinin Rusya ve Çin’in kıtalararası balistik füze saldırılarını önleyip önleyemeyeceğini sordu.

Amiral, ABD füze savunma sistemlerinin düşmanın ‘stratejik caydırıcılık araçlarıyla çakışmayacak’ ve ülke topraklarını savunabilecek şekilde tasarlandığı yanıtını verdi.

Daha sonra Senatör Mullton’un, ABD’nin böyle bir saldırıyı önlemesinin savunma füzelerinin sayısıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna Richards, "Bu, çok yüksek maliyetli olmasının yanı sıra, teknik açıdan da mümkün değil ve aynı zamanda stratejik istikrar konusunu da gündeme getirir" şeklinde yanıtladı.

Richards ayrıca, ABD füze savunmasının, düşmanın saldırısını anlamsız hale getirecek kadar güçlü bir hasara neden olacak misilleme saldırısı gerçeğine dayandığını ifade etti.