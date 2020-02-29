Çin destroyeri ABD donanmasının keşif uçağına lazer tuttu

Olayın, 17 Şubat'ta Guam Adası'nın batısındaki sularda meydana geldiği belirtildi. Çıplak gözle görülemeyen lazer, Poseidon'daki bir sensör tarafından tespit edildi.

ABD Pasifik Filosu tarafından yapılan açıklamada, bu tür lazerlerin kullanımının uçağın pilotları ve kabin içi sistemlere potansiyel olarak ciddi zarar verebileceği kaydedildi.

R-SA Poseidon'un uluslararası hava sahasında uluslararası kural ve düzenlemelere uygun olarak uçuş gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Çin destroyerinin eylemi ‘tehlikeli ve profesyonel olmayan eylem’ olarak değerlendirildi.

Çin askeri yetkilileri bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Daha önce ABD, Pasifik bölgesine bilgi, elektronik, füze ve siber operasyonlar yürütebilecek özel bir operasyon ekibi göndererek Çin'e karşı koyma çabalarını genişletme kararı aldığını açıklamıştı.