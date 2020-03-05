Pentagon yetkilileri Rusya’nın hipersonik silahlar alanındaki üstünlüğünün nedenlerini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Rusya’nın hipersonik silahlar alanında ABD’ye göre daha üstün olmasının birkaç nedenini dile getirdi.

Hipersonik tasarımlarından sorumlu direktör yardımcısı Mike White, The Washington Examiner gazetesine demecinde zamanında Washington’un yeni silah sistemlerinde farklı bileşenlere ağırlık vererek bu tür teknolojileri kullanmaktan vazgeçme kararı aldığını aktardı.

Modernizasyon için savunma araştırmaları ve tasarımları direktörü Dr. Mark Lewis ise ABD’nin bu alanda geride kalmasının nedenin bu tür silahları geliştirmedeki şeffaflığı olduğunu ileri sürdü. Dr. Lewis, Rusya ve Çin’in Amerikan araştırmaları hakkındaki açık kaynaklardan faydalanmış olduklarına dikkat çekti:

“Biz birçok materyal yayınlıyoruz, onlar ise okuyor.”

Şimdi hipersonik teknolojilerin silahlarda kullanılmasının Washington için en büyük öncelik haline geldiğini vurgulayan Lewis, ABD’nin bu silahlardan geniş bir sistem oluşturmayı planladığını, fakat silahların en erken 2020’lerin ortasında hazır olacaklarını ifade etti.

'Rusya, Sovyetlerin başarılarını geliştirmeye devam etti'

Washington Examiner’e göre SSCB ve ABD daha geçen yüzyılın 40’lı yılların sonlarında hipersonik alanında araştırmalara başladı, ancak daha sonra Rusya, bu alanda Sovyetlerin başarılarını geliştirmeye devam etti.

Makalede, “Şu anda Rusya gemiden, denizaltından, balistik füzelerle ve havadan hedeflerine gönderilebilen birkaç çeşit hipersonik mühimmatı test etti” ifadeleri yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki yıl önce Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Kinjal füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı "yenilmez" olarak nitelendirmişti. Daha sonra ise Tsirkon adlı hipersonik seyir füzesinin geliştirildiği öğrenilmişti.