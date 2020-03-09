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17:50 09 Mart 2020
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    MILEX-2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen çeşitli silah ve askeri teçhizatlar, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

    Dünyanın en büyük silah ihracatçıları belli oldu

    © Sputnik / Viktor Tolochko
    Savunma
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    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) hazırladığı rapora göre 2015-2019 döneminde dünya çapında silah satışları bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 5.5 oranında arttı, ihracatlarını en çok artıran ülkeler ise ABD ve Fransa oldu. Rapor aynı zamanda Türkiye’nin silah ithalatının yüzde 48 ile önemli ölçüde düştüğünü ortaya koydu.

    Raporda son beş yıl içinde silah ihracatı alanında ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin lider ülkeler olarak gösterildi; 2010-2014 arasını kapsayan bir önceki döneme göre silah ihracatını en çok arttıran ülkeler ABD (yüzde 23) ve Fransa (yüzde 72) oldu.

    Bununla birlikte aynı dönemde SIPRI’nin verilerine göre Rusya’nın silah ihracatı yüzde 18 oranında düşüş kaydetti.

    Hindistan’a yapılan satışlardaki düşüş Rusya’nın toplam ihracat hacmini olumsuz etkiledi

    Raporda ifadelerine yer verilen SIPRI Silah ve Askeri Giderler Program araştırmacısı Aleksandra Kuimova, “Rus silahlarının (Rusya’dan silah satın alan ana ülke konumundaki) Hindistan'a teslimat hacmindeki düşüş, Rus silah ihracatının hacminin sert düşmesine neden oldu. Rus silahlarının Mısır ve Irak’a ihracatındaki artış, 2015-2019 döneminde toplam satış hacmindeki düşüşü telafi edemedi” açıklamasında bulundu.

    Almanya silah
    © AP Photo / Vano Shlamov
    Almanya'dan Türkiye'ye 18 bin 600 euro değerinde silah ve teçhizat satış izni
    Enstitünün geçen yılki raporunda da Rus silah sanayi ürünlerinin 2014-2018 dönemindeki ihracatında yüzde 17 oranında düşüş olduğu ifade edilmiş, fakat Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech, son 10 yılda askeri-teknik işbirliği kanallarından satış hacimlerinde artış olduğu için bu verilerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

    Güney Kore ilk kez en büyük 10 ihracatçı arasına girdi, İsrail’in silah ihracatı yüzde 77 ile rekor seviyeye ulaştı

    Yeni rapora göre en büyük 10 silah ihracatçısı listesine ilk kez Güney Kore girdi, bu ülkenin silah satışları 2010-2014 dönemine göre yüzde 143 artış gösterdi. İsrail’in silah ihracatı da yüzde 77 artarak rekor seviyelere ulaştı.

    Dünya silah ihracat hacminin yüzde 35’i Ortadoğu’ya

    2015-2019 döneminde Ortadoğu’ya silah teslimatlarının yüzde 61 oranında arttığı belirtilen raporda, dünya silah ihracatının yüzde 35’inin yapıldığı bu bölgeye en çok silah satan ülkelerin Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Avustralya ve Çin olduğu ifade edildi.

    Türkiye’nin silah ithalatı yüzde 48 düştü

    Aynı dönemde Türkiye’nin gerçekleştirdiği silah ithalatı ise önemli ölçüde (yüzde 48 oranında) düştü. Raporda, bu düşüşün bazı silahların teslimatındaki gecikmelerden, ayrıca ABD ile F-35 anlaşmasının askıya alınmasından ve Türk askeri sanayi sektöründeki kapasite artışından kaynaklanabileceği vurgulandı.

    Etiketler:
    Rapor, Rostech, Almanya, Ortadoğu, Suudi Arabistan, İthalat, İhracat, Güney Kore, İsrail, Hindistan, Fransa, Çin, Rusya, ABD, Silah satışı, Silah, SIPRI, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)
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