Rusya: İdlib’de saldırı sayısı düzenli olarak azalıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, "Rusya-Türkiye anlaşmasına uygun olarak 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes uygulanıyor. Bu anlaşma sayesinde saldırı sayısı düzenli olarak azalıyor. Son 24 saatte, Ankara’nın kontrolündeki yasa dışı silahlı oluşumlar tarafından saldırı kaydedilmedi" dedi.

Türkiye'nin kontrolünde olmayan Türkistan İslam Partisi ve Nusra Cephesi örgütleri tarafından Lazkiye bölgesindeki Ayn en-Nuar ve Tancara yerleşimlerine yönelik iki saldırının kaydedildiği ifade edildi.

Juravlyov, anında müdahale için Merkez ve Türkiye tarafı arasında özel kesintisiz iletişim kanalının oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.