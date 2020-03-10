ABD B-2 stratejik bombardıman uçaklarını Avrupa’ya aktardı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı’nın yaptığı basın açıklamasında, radarlara yakalanmayan B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarının Avrupa’ya aktarıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre sayısı belirtilmeyen bombardıman uçakları, ABD’nin Missouri eyaletindeki hava üssünden Portekiz’e bağlı Azor Adaları’ndaki hava üssüne aktarıldı. Avrupa’daki tatbikatlara katılacak olan uçaklara, Atlantik Okyanusu’nun üzerinden gerçekleştirdikleri uçuş sırasında KC-10 Extender tanker uçakları ile yakıt takviyesi yapıldı.

Açıklamada, “Uçaklar, Avrupa Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesinde bulunan çeşitli askeri tesislerde faaliyette olacak. Stratejik bombardıman uçaklarının aktarılması, mürettebat üyelerine Avrupa sahnesini tanıma fırsatı veriyor, ayrıca ABD’nin müttefik ve partnerlerine sağladığı desteği ortaya koyuyor” ifadelerine yer verildi.