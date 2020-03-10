Rus askeri polisi, bir günde 4 Türk konvoyunun İdlib'deki gözlem noktalarına ulaşmasını sağladı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Rus askeri polisinin son bir günde 4 Türk konvoyunun İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem noktalarına ulaşmasını sağladığını belirtti.

Basın toplantısında açıklama yapan Juravlyov, son 24 saat içinde Rus askeri polisinin 4 Türk konvoyunun İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Türk ordusuna ait gözlem noktalarına ulaşmasını sağladığını ifade etti.

Juravlyov, "Son 24 saat içinde Rus askeri polisi, 4 Türk konvoyunun İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Türk ordusuna ait gözlem noktalarına ulaşmasını sağladı" diye konuştu.

Rus komutan, "Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi ile Türk tarafı arasında operasyonel etkileşimin sağlanması için kurulan özel kesintisiz iletişim kanalı çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.