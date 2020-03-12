Rus donanmasının 100 yıllık gemisi tatbikata katıldı

Rus kurtarma gemisi Kommuna ve AS-28 denizaltı gemisi, muharebe eğitim planı kapsamında Karadeniz'de ortak tatbikatlara katıldı.

Rus kurtarma gemisi Kommuna ve AS-28 denizaltı gemisi, Karadeniz'de ortak tatbikatlara katıldı.

Rusya Güney Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AS-28 denizaltı gemisi, cihazı 10 ila 40 metre arasında değişen derinliklere daldırarak su altı konumundan iletişimi test edecek ve aynı zamanda zemine yerleşme ve yüzeye çıkış sırasında bir eylem algoritması çalışması gerçekleştirecektir."

İlk kez 1913'te suya indirilen kurtarma aracı Kommuna, Rus donanmasının faal durumdaki en eski gemisi olarak öne çıkıyor.

Ukrayna Ordu Dönüşüm ve Silahsızlanma Merkezi Müdür Yardımcısı Mihail Samus, daha önce ABD tarafından Ukrayna donanmasına teslim edilen hizmet dışı savaş gemilerinin kullanılmasının ülkenin Karadeniz’deki konumunu güçlendirebileceğini belirtmişti.