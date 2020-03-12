Kayıt
11:22 12 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile ASELSAN’ı ziyaret etti.

    Milli Savunma Bakanı Akar: Rus heyetle büyük oranda mutabakat sağladık

    © AA / Arif Akdoğan
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 87
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104157/96/1041579620_0:45:1200:720_1200x675_80_0_0_f1a1dc5a4e26ca404bb87b6def9d10ff.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/savunma/202003121041579539-akar-rus-heyetiyle-gorusmeler-devam-ediyor-buyuk-oranda-mutabakat-sagladik/

    Milli Savunma Bakanı Akar, Rus heyetle İdlib'deki ateşkes için yaptıkları görüşmelerin gidişatı konusunda bilgi verdi. TSK'da koronavirüse karşı alınan önlemleri de anlatan Akar, "Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak" ifadesini kullandı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile dün ASELSAN’ı ziyaret etti.

    ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’den brifing alan Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra çalışmalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

    Akar, “Şu anda Irak’ın kuzeyindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Önceki gün MİT ile koordineli bir şekilde Hava Kuvvetlerimizin yaptığı bir operasyonla biri KCK’nın sözde yönetim kurulunda, en başlardaki bir kadın olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi” ifadesini kullandı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA / Arif Akdoğan
    Akar: Rus heyetle karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor
    Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çalışmaların da sürdüğünü aktaran Akar, şunları söyledi: “Orada Ruslarla, ABD’lilerle bir mutabakatımız var. Hem Ruslar hem ABD’liler mutabakata sadık kalıyor, bir yere kadar bizimle beraber gidiyorlar ama orada bir şekilde kontrol edemedikleri, kontrol etmedikleri, kontrol etmek istemedikleri bir takım gruplar var. Bunlardan da geçtiğimiz on gün içinde 100’e yakın YPG/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Oraya girmeye teşebbüs ediyor, rahatı, huzuru bozmaya çalışıyorlar. 145 kilometre genişliği, 30 kilometre derinlikteki Pınar Bölgesi’nde TSK, atalarına yaraşır şekilde istikrarı oluşturup oradaki insanların insanca yaşamalarını sağlamak için bir çalışma içinde. ”

    İdlib’de milyonlarca masum insanın bir trajedi ile karşı karşıya olduğunu, zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını belirten Akar, TSK olarak sadece askeri konularda değil işin insani boyutu konusunda da önemle durduklarını söyledi.

    Suriye ordusunun okulları, hastaneleri, pazar yerlerini, fırınları vurduğunu, saldırılar sonucu mayıs ayından bu yana bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını ifade eden Akar, büyük bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu bir milyon 400 bin civarında masum insanın da evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Moskova’da yapılan görüşmenin ardından ateşkesin imzalandığını anımsatan ve mutabakat kapsamındaki faaliyetlerin devam ettiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti: “Bunu iyi okumak, anlamak lazım. Bunun hem ülkemizin hem çevremizin hem de Suriye’de eza, cefa çeken kardeşlerimizin lehine olduğunu görmemiz lazım. Önceki gün Rusya Savunma Bakanı ile telefon görüşmemiz oldu, olumlu geçti. Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Şu anda saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. Sabırla, sükunetle olabildiğince dikkat ve hassasiyetle alanı takip ediyoruz. 15 Mart’ta M4 karayolunda ortak devriyeler başlayacak. Onların ayrıntılarını arkadaşlarımız konuşuyor. Dileğimiz bunun bir şekilde sürdürülebilmesi. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse arkadaşlarımızın hepsi bu konuda talimatlı. Herkes her an hazır. Böyle bir şey olduğu takdirde biz bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. İdlib’de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Herhangi bir çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar.”

    Akar, konuşmasının bir bölümünde, son günlerin önemli konu başlıklarından biri olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan tedbirlere de değindi: Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca TSK’da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk.
    © AA / Arif Akdoğan
    Akar, konuşmasının bir bölümünde, son günlerin önemli konu başlıklarından biri olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan tedbirlere de değindi: "Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca TSK’da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk."
    Etiketler:
    Tokalaşma, Koronavirüs, Suriye, İdlib, Rusya, ASELSAN, Hulusi Akar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    St. Petersburg'lu fotoğrafçı Vadim Solovyev, sıradan kent görüntülerine dev kuş, kelebek, dinozor ve canavar fotoğraflarını ekleyerek bilim kurgu filmlerindeki sahneleri aratmayan görselleri yaratıyor.
    Rus sanatçıdan sürrealist St. Petersburg görüntüleri
    Karikatür
    'Moskova, Riyad'a göre düşük petrol fiyatlarına daha uzun süre dayanabilir'
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet