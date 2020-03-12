Milli Savunma Bakanı Akar: Rus heyetle büyük oranda mutabakat sağladık

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus heyetle İdlib'deki ateşkes için yaptıkları görüşmelerin gidişatı konusunda bilgi verdi. TSK'da koronavirüse karşı alınan önlemleri de anlatan Akar, "Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile dün ASELSAN’ı ziyaret etti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’den brifing alan Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra çalışmalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Akar, “Şu anda Irak’ın kuzeyindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Önceki gün MİT ile koordineli bir şekilde Hava Kuvvetlerimizin yaptığı bir operasyonla biri KCK’nın sözde yönetim kurulunda, en başlardaki bir kadın olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi” ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çalışmaların da sürdüğünü aktaran Akar, şunları söyledi: “Orada Ruslarla, ABD’lilerle bir mutabakatımız var. Hem Ruslar hem ABD’liler mutabakata sadık kalıyor, bir yere kadar bizimle beraber gidiyorlar ama orada bir şekilde kontrol edemedikleri, kontrol etmedikleri, kontrol etmek istemedikleri bir takım gruplar var. Bunlardan da geçtiğimiz on gün içinde 100’e yakın YPG/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Oraya girmeye teşebbüs ediyor, rahatı, huzuru bozmaya çalışıyorlar. 145 kilometre genişliği, 30 kilometre derinlikteki Pınar Bölgesi’nde TSK, atalarına yaraşır şekilde istikrarı oluşturup oradaki insanların insanca yaşamalarını sağlamak için bir çalışma içinde. ”

İdlib’de milyonlarca masum insanın bir trajedi ile karşı karşıya olduğunu, zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını belirten Akar, TSK olarak sadece askeri konularda değil işin insani boyutu konusunda da önemle durduklarını söyledi.

Suriye ordusunun okulları, hastaneleri, pazar yerlerini, fırınları vurduğunu, saldırılar sonucu mayıs ayından bu yana bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını ifade eden Akar, büyük bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu bir milyon 400 bin civarında masum insanın da evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Moskova’da yapılan görüşmenin ardından ateşkesin imzalandığını anımsatan ve mutabakat kapsamındaki faaliyetlerin devam ettiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti: “Bunu iyi okumak, anlamak lazım. Bunun hem ülkemizin hem çevremizin hem de Suriye’de eza, cefa çeken kardeşlerimizin lehine olduğunu görmemiz lazım. Önceki gün Rusya Savunma Bakanı ile telefon görüşmemiz oldu, olumlu geçti. Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Şu anda saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. Sabırla, sükunetle olabildiğince dikkat ve hassasiyetle alanı takip ediyoruz. 15 Mart’ta M4 karayolunda ortak devriyeler başlayacak. Onların ayrıntılarını arkadaşlarımız konuşuyor. Dileğimiz bunun bir şekilde sürdürülebilmesi. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse arkadaşlarımızın hepsi bu konuda talimatlı. Herkes her an hazır. Böyle bir şey olduğu takdirde biz bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. İdlib’de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Herhangi bir çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar.”