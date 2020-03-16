Rusya: Türkiye ile yeni bir parti S-400 sevkiyatını görüşüyoruz, öngörülebilir gelecekte anlaşmayı umuyoruz

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ile yeni bir parti S-400 sevkiyatı için görüşmelerin sürdüğünü, Rusya'nın öngörülebilir bir gelecekte konu üzerinde anlaşabilmeyi umduğunu ifade etti.

Rus basınına konuşan Şugayev, “Türkiye’ye yeni bir parti S-400 sevkiyatı yapılması konusu hâlâ gündemde, hiçbir yere kaybolmadı. Sistemin bileşimi, sevkiyat tarihleri ve başka koşullar hakkında konuşuyoruz. Şu an görüşme süreci devam ediyor ve öngörülebilir bir gelecekte ortak bir paydaya varmayı umuyoruz” dedi.

Sevkiyat konusunun üzerinin örtüldüğünü ya da gündemde olmadığını söylemek için bir neden olmadığını vurgulayan Şugayev, “Bir kez daha tekrar ediyorum, konu gündemden kaldırılmadı” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye, S-400 üretiminde yer alabilir’

Şugayev ayrıca Türkiye’nin üzerinde görüşülen yeni sevkiyat süreci çerçevesinde üretimin bir bölümünde yer alabileceğini ifade etti.

Şugayev, “Opsiyon kapsamında Türkiye’nin üretim sürecinde belirli bir katılım göstermesi öngörülüyor. Bunu böyle söyleyebilirim, ancak bir detay vermeyeceğim. Nihai karar alınana kadar bir açıklama yapmak istemiyorum” dedi.

Bu tarz bir işbirliğinin Rusya’nın ulusal güvenliğine zarar vermeyeceğini de kaydeden Şugayev, her konuda bilinçli olarak hareket ettiklerini, bu işbirliğinin iki taraf için de faydalı olurken ulusal çıkarlara aykırı olmaması gerektiğini anladıklarını vurguladı.

‘Türkiye henüz Su-35 için başvuruda bulunmadı’

Türkiye’ye olası Su-35 sevkiyatı konusuna da değinen Şugayev, “Bu konuda görüşmeler sürüyor ancak, bunlar çok aktif görüşmeler değil. Daha çok belirleyici, teknik açıdan görüşmeler. Bugün-yarın bir sözleşme imzalarız diyemem. Görünüşe göre Türkiye’nin Su-35 isteyip istemediğine dair siyasi bir karar alması gerekiyor. Türkiye, bu uçak için henüz bir başvuruda bulunmadı” dedi.