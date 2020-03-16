NATO gemilerinin Kırım bölgesinde neden keşif yapamadıkları belli oldu

Kırım kolluk kuvvetlerinden bir kaynağın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre Karadeniz’den Rusya’nın sınırlarına yaklaşan NATO gemileri, kıyılarda yerleştirilmiş olan elektronik harp sistemlerinin etkisinde kalmaları nedeniyle Kırım yakınlarında keşif faaliyetlerinde bulunamıyor.

‘NATO gemileri keşif yapamayınca arkalarını dönüp gidiyorlar’

Yetkili, NATO’ya ait gemilerin Rusya sınırlarının yakınlarında keşif faaliyetlerinde bulunmasını ‘iletişim sistemlerine ve sayısal ağlara sızma girişimi’ olarak nitelendirdi.

Rusya’nın en son ürünü olan elektronik harp sistemlerinin karşı koyma yeteneğinin sahada gerçek koşullarda test edildiğine dikkat çeken yetkili, “Sonuç olarak NATO gemileri arkalarını dönüp gidiyor” ifadelerini kullandı.

Elektronik harp sistemlerinin sadece keşif aygıtlarını devre dışı bırakmakla kalmayıp aynı zamanda gemilerin navigasyon sistemlerindeki ayarları da bozduklarını ifade eden yetkili, sonuçta aygıtların yanlış koordinatları göstermeye başladıklarını ve mürettebatlarının gemilerin konumu hakkında yanlış bilgi aldıklarını sözlerine ekledi.

ABD ve Batı ülkelerinin Rusya sınırlarındaki keşif faaliyetleri

NATO gemileri son zamanlarda ‘Rus tehdidi’ ile mücadele kapsamında Karadeniz’den Rusya’nın sınırlarına giderek artan sıklıkta yaklaşıyor. Batı ülkelerine ait keşif uçakları ve insansız hava araçları (İHA) da Rusya sınırları ve Rus askeri tesislerinin yakınında düzenli olarak keşif uçuşları yapıyor. Bu faaliyetler özellikle Kırım ve Krasnodar bölgesinde, Rusya'nın batı sınırlarında ve Suriye’deki Rus üslerinin yakınlarında gözleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerin ilgili birimlerine bu faaliyetlere son vermeye birçok kez çağrıda bulunmasına rağmen olumlu yanıt alamadı.