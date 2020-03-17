Devriye yapan konvoy, Tayfun zırhlı araçları ile Rıs ve Tigr zırhlı otomobillerinden oluştu.
Rus ve Türk askerleri, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ilk ortak devriyeyi gerçekleştirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Serakib’in 2 kilometre batısındaki Trumba’dan başlayan başlayan devriyenin M4 karayolu üzerinde yapıldığını bildirmişti.
İdlib’deki ilk Rus-Türk devriyesi havadan böyle görüntülendi https://t.co/GDU7nD90Yh pic.twitter.com/1j6h0dTUjY— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 17, 2020
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