Suriye'de Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleşti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus ve Türk askerlerinin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde M4 karayolu üzerinde ve Halep bölgesinde ortak devriyeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, Halep şehrini Lazkiye’ye bağlayan M4 karayolu üzerinde ikinci ortak Rus-Türk devriyesinin gerçekleştiğini bildirdi.

Güvenliği sağlama amacıyla ortak devriye güzergahının kısaltıldığını söyleyen Rus komutan, Türk tarafının, ortak devriye konvoyunun geçişine engel olan radikal grupları en kısa zamanda etkisiz hale getirmeyi taahhüt ettiğini aktardı.

Son 24 saatte Türkiye kontrolündeki silahlı oluşumların ateşkesi bozmadığını kaydeden Juravlyov, "Halep bölgesinde, Garib–Kiri Zuri–Ayn el Bat–İtviran–Taktani–Bafdin–Bafdar Han–Zarzuri–Garib güzergahında yeni ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti" dedi.