Fransa, koronavirüs salgını nedeniyle Irak'taki tüm askerlerini çekiyor

Fransa, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle IŞİD karşıtı koalisyonun bir parçası olarak Irak'a konuşlandırdığı tüm askerlerini çekme kararı aldı.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun bir parçası olarak Irak'a konuşlandırılan tüm askerlerin Covid-19 salgını nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar ülkeden çıkarılması talimatını verdi.

Reuters'ın haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa, Irak'ta Chammal operasyonu kapsamında konuşlandırılan personelinin bir sonraki duyuruya kadar ülkeye geri gönderilmesi kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Karar doğrultusunda yaklaşık 100 Fransız askeri Irak'tan çekilecek.

Rudaw'ın aktardığına göre ise Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Abdülkerim Halef "Fransız birliklerinin Irak topraklarından ayrıldığını" söyledi.

Koalisyon ortağı İngiltere de geçen hafta salgın nedeniyle birliklerini Irak'tan çekeceğini açıklamıştı.

World Meters'ın son verilerine göre dünya genelinde son olarak 463 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi ve yaklaşık 20 bin kişi de hayatını kaybetti.

Irak'ta şu an 300 Covid-19 vakası bulunurken Fransa'da da 25 bin vaka tespit edildi.