ABD donanmasında koronavirüs vakaları artıyor

ABD Donanma Sekreteri Thomas Modly, yaptığı açıklamada USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde yeni Covid-19 vakalarının tespit edildiğini bildirirken, vaka sayısı hakkında rakam vermedi.
Modly, açıklamasında gemi Guam'a yanaştığında tüm personele koronavirüs testi yapılacağını açıkladı.
Yetkili, önceki açıklamasında USS Theodore Roosevelt'teki 3 denizcinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.
USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yaklaşık 5 bin personeli bulunuyor.
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