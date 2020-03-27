Rusya'da S-500 bileşenlerinin testleri tamamlanıyor

Rusya'da yeni nesil S-500 füze savunma sisteminin farklı bileşenlerinin testlerinin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

S-500 Prometheus (OKR Triumfator-M) yeni nesil karadan havaya uçaksavar füze sistemi olarak öne çıkıyor. Özellikleri bakımından S-500, mevcut S-400 ve ABD’li rakibi Patriot Advanced Capability-3’ten daha üstün.

2007-2009 yıllarında Rus Hava Kuvvetleri Hava Savunma Füze Birlikleri Komutanlığı yapan Sergey Hatılev, S-500 bileşenlerinin test sürecini Sputnik’e yorumladı:

"Şu anda fırlatma ekipmanı sistemi, füzeler ve kontrol sistemleri üzerinde çalışıyor.Bu kompleksin uygulanmasıyla büyük yerleşimler ve idari merkezlerin füze savunması sağlanacak ve bu, tüm ülkenin askeri-uzay savunmasının temelini oluşturulacak."

Önde gelen uzmanların hepsinin bu kompleksin avantajları konusunda hemfikir olduğunu belirten Hatılev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer sistemler hakkında da analogları olmadığı söyleniyor ve genellikle slogandan öte bir anlam ifade etmiyor, ancak batılı olanlar da dahil olmak üzere tüm önde gelen uzmanlar S-500 sisteminin benzersiz olduğu gerçeğini teslim ediyorlar ve zaten böyle bir değerlendirme de yaptılar."

Hatılev, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sistem hem aerodinamik hedefler hem de balistik hedefler, seyir füzelerine karşı etkilidir. S-500, balistik füzenin uçuş yolunun yukarı ve orta kısmındaki hedefleri yok edebiliyor. Ayrıca, 200 kilometre yükseklikte etkili olabilen S-500, 600 kilometre menzile sahiptir. Sistem anti-uydu sistemlerini veya doğrudan düşük yörüngede bulunan uyduları yok edebiliyor. Bu sistemin farklı bir diğer özelliği de yüksek parazit seviyesini azaltma yeteneğidir."