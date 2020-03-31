SANA: İsrail uçakları Lübnan hava sahası üzerinden Humus'a saldırı düzenledi

Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana Suriye topraklarına çok sayıda saldırı gerçekleştiren İsrail'in bu kez de merkezi Suriye'de yer alan Humus kentini doğusundaki noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın haberinde, "20.25'te, İsrail savaş uçakları Lübnan üzerinden doğu Humus istikametine bir dizi füze fırlattı ve hava savunma sistemlerimiz alelacele karşılık vererek çok sayıda düşman füzesini düşürdü" ifadeleri yer aldı.

#عاجل || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا ..

مصدر عسكري: في تمام الساعة 20,25 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق لبنان بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه شرق حمص، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت عددا منها — سانا عاجل (@SanaAjel) March 31, 2020

​Ajans, saldırı neticesinde meydana gelen maddi hasara ya da kayıplara ilişkin henüz bir bilgi vermedi.

Şam FM ise, yaşanan zarara ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Diğer yandan yaşananlara dair görüntüler çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.