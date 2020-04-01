'Su-57 avcı uçaklarının kullandığı silahlar açısından dünyada benzeri yok'

Gorizonti dergisine konuşan Strelets, "Müşterinin bir diğer önemli talebi de uçağın kütlesiyle taşıyabileceği silah ve mühimat arasındaki orandı. Bu oran ne kadar yüksek olursa, taşıyıcı olarak uçağın kalitesi o kadar artar. Aynı şey, gövde bölmelerinde bulunan silahların hacimleri, kütleleri ve türleri için de geçerlidir. Bu göstergeler baz alındığında, Su-57’nin dünyadaki tüm beşinci nesil uçaklar arasında benzeri bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Müşterinin kabin ekipmanı için de özel talepleri olduğunu belirten Strelets, "Beşinci neslin temel farkı, tamamen yeni otomasyon seviyesidir. Su-57, otomatik pilot işlevini yerine getiren tamamen yeni kabin ekipmanı kompleksi ile donatıldı" diye konuştu.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen 5. nesil avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

İlk kez 2010 yılında havalanan Su-57 avcı uçakları, yüksek manevra kabiliyetinin süpersonik uçuş gerçekleştirme yeteneği ile kombinasyonunun yanı sıra, modern kabin ekipman kompleksi ve düşük görünürlük özelliğiyle rakiplerine üstünlük sağlıyor.

Armiya-2019 forumunda, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne 76 adet Su-57 avcı uçağının tedarik edilmesi için sözleşme imzalandı.

Testleri devam eden beşinci nesil Su-57’nin sistemlerinin işleyişi ve ikinci kademe motorunun çalışma modları kontrol ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı defalarca Su-57’nin Suriye'deki testlerinin başarıyla geçtiğini açıkladı.