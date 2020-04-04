Rusya'nın Karadeniz filosunun Kırım'ı havadan savunma tatbikatı başladı

Rusya’nın Karadeniz filosunun gerçekleştirdiği Kırım’ı havadan savunma tatbikatına hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleri katılıyor.

Tatbikat, Rusya'nın Güney Askeri Bölge Komutanı Orgeneral Aleksandr Dvornikov komutasında yürütülüyor.

Rusya Güney Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tatbikat planına göre, Kırım'da konuşlu hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleri yarımadanın hava savunması görevini yerine getirirken, anakaradaki Güney Askeri Bölgesi üssünde konuşlu hava kuvvetleri de saldırı operasyonları düzenliyor."

Yarımadada ayrıca, uçakların koruması altında düşman saldırılarını püskürten S-400 sistemleri de konuşlandırıldı.

Tatbikata S-400 dışında, aralarında çok amaçlı Su-30SM avcı uçakları, Su-24 bombardıman uçakları ve Su-25SM saldırı uçaklarının da bulunduğu 20’den fazla uçak katıldı.