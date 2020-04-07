Rusya dünyanın en güçlü top mermilerinden 2S7M Malka'nın modernizasyonunu tamamladı

Uralvagonzavod'dan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre şirketin iştiraklerinden Uraltransmaş, Rus menşeli kendinden tahrikli Malka süper topunu modernize etti.
Açıklamada, "Modernizasyon, Malka'nın seyir, manevra ve hareket kabiliyetlerini ve silahın tüm temel niteliklerini iyileştirdi" dendi.
203 milimetrelik Malka toplarının şanzıman, dağılım mekanizması ve güç destek üniteleri değiştirildi. Bunun yanında dahili haberleşme sistemleri, bilgi tedarik ve işletimi, baz istasyonu, nükleer koruma sistemleri ve izleme cihazları da yenilendi.
Malka topu yüksek patlayıcı ve roket destekli mermiler atabiliyor. Silahın sağladığı en büyük avantaj ise, beton delen kimyasal mermilerinin yanı sıra özel nükleer bombalarına da sahip olması.
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