Rusya dünyanın en güçlü top mermilerinden 2S7M Malka'nın modernizasyonunu tamamladı

Rus silah üreticisi Uralvagonzavod, 1980'lerde üretilen ve günümüzde hala dünyanın en güçlü top mermilerinden biri olarak kabul edilen 2S7M Malka'nın modernizasyonunun tamamlandığını açıkladı.

Uralvagonzavod'dan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre şirketin iştiraklerinden Uraltransmaş, Rus menşeli kendinden tahrikli Malka süper topunu modernize etti.

Açıklamada, "Modernizasyon, Malka'nın seyir, manevra ve hareket kabiliyetlerini ve silahın tüm temel niteliklerini iyileştirdi" dendi.

203 milimetrelik Malka toplarının şanzıman, dağılım mekanizması ve güç destek üniteleri değiştirildi. Bunun yanında dahili haberleşme sistemleri, bilgi tedarik ve işletimi, baz istasyonu, nükleer koruma sistemleri ve izleme cihazları da yenilendi.

2S7M Malka süper topu, 1980’lerde üretilen ve günümüzde hala dünyanın en güçlü top mermilerinden biri olarak kabul edilen 2S7 Pion tipi obüs silahının yenilenmiş bir versiyonu. Aracın tasarımı, tamamıyla cephe hattının gerisindeki düşman hedeflerini imha etmek üzerine kurgulandı.

Malka topu yüksek patlayıcı ve roket destekli mermiler atabiliyor. Silahın sağladığı en büyük avantaj ise, beton delen kimyasal mermilerinin yanı sıra özel nükleer bombalarına da sahip olması.