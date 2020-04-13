ABD medyası: İskender, NATO’nun korktuğu 'büyük sorun'

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rus İskender füze sisteminin, net bir geçit vermeme ve bölgeyi tutma stratejisi ile birlikte çok etkili silah olduğunu belirtti.

The National Interes'teki (NI), yazıda, İskender füze sistemlerinin Rusya’nın farklı bölgelerinde bulunduğu, Kaliningrad bölgesine yerleştirilmesinin Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya, Almanya ve İsveç’teki hedefleri vurma fırsatı sağladığına işaret edildi. Ayrıca Baltın Denizi’nin büyük kısmının da füzenin menzilinde olduğu hatırlatıldı.

Menzili 400-500 kilometre olan füzenin 480 ilâ 700 kilogram ağırlığında başlıklar taşıyabildiğini hatırlatan dergi, sistem aracının 2 füze birden taşıyabildiğini belirterek İskender’in muhtemel dairesel hatasının sadece 2 ilâ 5 metre olduğunu kaydetti.

Yazıda, “Herkesin anlayacağı bir şekilde ifade etmek gerekirse İskender'in hedefe 2 ilâ 5 metre uzağa düşme şansı yüzde 50” ifadesine yer verildi.

Kaliningrad’da yerleşen sistemler için “Rusya’nın zorlayıcı diplomasisinin mükemmel bir örneği” olarak nitelendiren NI, “Rusya bu bölgeden Baltık Denizi’ndeki hedefleri vurarak önemli bir nakliye rotasını tehdit edebilir, ayrıca NATO hedeflerini vurabilir. İskender füzeleri nükleer başlık taşımadığı için nükleer çatışmaya neden olma riski daha az” diye yazdı.

Rus füze cephaneliğinin “devasa ve etkileyici” olarak nitelendirildiği yazıda, bu cephaneliğin savaşa hazır durumda olduğuna dikkat çekildi.