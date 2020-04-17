Rusya'da yeni hafif taktik savaş uçakları için çalışmalara başlandı

OAK basın dairesinden Sputnik'e yapılan açıklamada, şirketin mühendislik merkezlerinin yeni uçaklar üzerinde kesintisiz olarak çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Arama ve konsept araştırmaları yapılıyor. Yeni operasyonel taktik uçakları üzerinde çalışmalar yapılıyor" denildi.

Şu anda Rusya'da 5. nesil avcı uçağı Su-57'nin test çalışmaları yürütülüyor.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.