Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kalekalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilerek teslimatı yapılan milli tüfek sayısının 65 bini geçtiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, güvenlik güçlerinin silah envanterine yerli ve milli ürünlerin katılmasına yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güvenlik güçlerinin 5.56 milimetre piyade tüfeği ihtiyacı doğrultusunda üretimlerin devam ettiğini belirten Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz’ın ürettiği 5.56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti. Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek" dedi.

MPT-55, KCR-556, SAR 223

MKEK, MPT-76'dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55'i geliştirdi. MPT-55'in uzun ve özellikle meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Kalekalıp ise söz konusu ihtiyaca yönelik KCR-556'yı geliştirdi. Modüler yapıda olan tüfek, kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip olarak üretildi.

Sarsılmaz'ın 5.56 milimetrelik piyade tüfeği çözümü SAR 223, her türlü muharebede askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirildi.