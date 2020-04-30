Rusya Savunma Bakanlığı S-400'lü askeri tatbikatın görüntülerini yayınladı

Merkez Askeri Bölge basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamaya göre Rusya’ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'ndeki Telemba poligonunda S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin kullanıldığı bir askeri tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında S-400 askeri birlikleri, göreceli düşmanın askeri tesisin altyapısını imha etmek amacıyla fırlattığı balistik füzeleri yaklaşık 400 kilometrelik mesafeden saptayarak önledi ve imha etti.

Balistik füzelerin imitasyonu için Favorit-RM ve Armavir hipersonik hedef füzelerinin kullanıldığı ifade edildi.

S-400 Triumph shows off some moves pic.twitter.com/r4rda64Sfw — RT (@RT_com) April 30, 2020

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