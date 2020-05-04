Kazakistan’dan ülkede biyolojik silahların geliştirildiği hakkındaki iddialara yalanlama

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede biyolojik silah geliştirmeye yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığını duyurdu.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, Kazakistan’da biyolojik silah geliştirmeye yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtilerek, biyolojik güvenlik konularının ulusal güvenliği sağlama sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

‘Kazakistan’da hiçbir biyolojik silah geliştirilmiyor, diğer devletlere karşı araştırma yapılmıyor’

Bakanlık, “Tüm sorumluluğu üstlenerek Kazakistan'da hiçbir biyolojik silah geliştirilmediğini, diğer devletlere karşı herhangi bir araştırma yapılmadığını duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın bu açıklaması, son zamanlarda Kazak ve dış medya kuruluşlarının haberlerinde Kazakistan’da biyolojik laboratuvarların faaliyette bulunduğu şeklindeki iddiaların sıklaşması üzerine yapıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, bu yöndeki bilgilerin doğru olmadığını açıkladı.

‘Alma-Ata'daki laboratuvarda yerli koronavirüs test sistemleri geliştiriliyor’

Alma-Ata'daki Aykimbayev Çok Tehlikeli Enfeksiyonlar Ulusal Bilim Merkezi'nde kurulan Merkezi Referans Laboratuvarı'nın tamamen Kazakistan'a ait olduğu ve sadece cumhuriyet bütçesinden finanse edildiği bildirilen açıklamada, “Laboratuvarın faaliyetleri Kazakistan’daki biyolojik güvenliğinin sağlanması, temel ve uygulamalı bilimsel araştırma işlerinin yapılması üzerine odaklanmıştır” denildi.

Bakanlık, ülkedeki sağlık sisteminin Kovid-19 salgını ile mücadeleye yöneldiği bu sıralarda söz konusu laboratuvarda koronavirüsü saptamaya yönelik yerli test sistemlerinin geliştirildiğinin altını çizdi.