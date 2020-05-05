Rusya Kuzey Filosu, Barents Denizi'ne giren NATO savaş gemilerini takip etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Filosu'nun bu sabah Barents Denizi'ne giren NATO muharebe grubunu takip ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Operasyonları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD'ye ait USS Porter ve USS Donald Cook destroyerleri ile İngiltere'ye ait HMS Kent fırkateyni bu sabah Barents Denizi'ne girdi.

USS Porter ve USS Donald Cook destroyerlerinin Tomahawk kruz füzeleri ve Aegis füze savunma sistemiyle donatılmış durumda olduğu ve tüm gemilerin İspanya'daki Rota askeri üssüne konuşlandırıldığı vurgulandı.

Bu gemilerin, Polonya ve Romanya'daki Aegis füze savunma kara üsleriyle birlikte Avrupa'yı balistik füze tehditlerinden korumaya yönelik Avrupa'da Füze Savunma İçin Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşım'ın bileşenleri olacağının altı çizildi.