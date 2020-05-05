Rusya ve ABD’den sonra Çin de 'nükleer üçleme' kurmaya hazırlanıyor

Çin’in kendisine ait ‘nükleer üçlemeyi’ kurma hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Çin, kendisine ait 'nükleer üçlemeyi' kurma hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Çin’in birkaç yıldır üzerinde çalıştığı yeni süpersonik bombardıman uçağı Xian H-20’yi geliştirme sürecinin bu yıl içinde tamamlanabileceği belirtilen haberde, ardından Çin’in de Rusya ve ABD’den sonra havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkânına sahip olacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca bu sürecin tamamlanmasıyla Avustralya, Japonya ve Kore Yarımadası’nın Çin’in menziline girmiş olacakları vurgulandı.

'Xian H-20 AirShow China Havacılık Fuarı’nda görücüye çıkabilir'

Gazeteye konuşan askeri yetkili, radarlara yakalanmama özelliğine sahip süpersonik bombardıman uçağının önümüzdeki kasımda Çin’in Zhuhai kentinde düzenlenecek AirShow China Havacılık Fuarı’nda görücüye çıkarılabileceğini belirtti.

AirShow China’nın Çin yönetimi için bu yılın başlarında ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yerli savunma sanayi şirketlerini o derece etkilemediğini göstermenin bir yolu olması bekleniyor.

Daha önce genel Kovid-19 pandemisi ortamında iş aktivitelerinin yavaşlamasından dolayı dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin göstergelerinin 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’ndan (Büyük Buhran) bu yana en düşük seviyeye çekilebileceği belirtilmişti. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelen Çin’de ise, izlemeye alındığı tarihten bu yana en düşük ekonomik büyüme bekleniyor.