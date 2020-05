ABD basını Moskova’ya yönelik olası bir termonükleer bomba saldırısının yol açacağı yıkımın modellemesini yaptı

We Are The Mighty sitesi, termonükleer bir bombanın Moskova’ya atılması halinde neler olabileceği konusunda tahminde bulundu.

Logan Nye imzalı makaleye göre, geçen yüzyıl bilim insanı Edward Teller bu tür bir bomba üzerinde çalışıyordu. ABD milyonlarca masum insanın ölümüne yol açacağından, bu tür silahları geliştirmeyi bıraktı. Zira böyle bir bomba Sovyetler Birliği’nin ortasına dahi atılacak olsa, Avrupa’nın batısının büyük kısmını ve muhtemelen ABD topraklarını ‘zehirleyecekti’.

‘İngiltere boyutunda bir ülkeyi yok edebilir’

Tek bir termonükleer bombanın İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore ve Kuzey Kore boyutunda ülkeleri yok edebileceği belirtilen makalede şu ifadelere de yer verildi:

“Teorik açıdan böyle bir silahın olması mümkün. Ancak bu silahı geliştirmek için beyne ve aptallığa sahip ekibi umarım kimse toplayamaz. Nihayetinde dünyayı birkaç kez yok etmeye yetecek nükleer cephanemiz mevcut. Böyle bir yıkıma yol açabilecek bir başka bombaya daha ihtiyaç var mı?”

NukeMap simülatörü üzerinde hazırlanan modellemeye göre, azami 100 megaton gücünde bir termonükleer bomba, Teller’ın düşündüğünden çok daha az etkili. Moskova’ya atılabilecek bu tür bir bomba, nükleer serpintilerin 1.5 bin kilometre uzaklıktaki Komi Cumhuriyeti’nin kuzey kısmına kadar düşmesine yol açabilir ve ABD’nin bundan etkilenmesi pek muhtemel değil. Ancak 10 bin megaton gücünde bir bomba, etkiyi 100 kat arttırabilir.