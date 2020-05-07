Rus-Türk güçlerinin İdlib’de devriye gezdikleri alan 15 kilometreye genişledi

Rusya ve Türkiye güçlerinin Suriye’deki stratejik M4 karayolu üstünde ortak devriye gerçekleştirdiği alanın 15 kilometreye genişletildiği belirtildi. İdlib’deki ortak Rus-Türk devriyesinde yer alan güçlerin ilk defa buradaki Eriha yerleşim yerine kadar ilerledikleri kaydedildi.

Rusya’nın Suriye’de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, “7 Mayıs 2020’de, Halep ile Lazkiye’yi birbirine bağlayan M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesi içerisinde kalan kısımda dokuzuncu Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirilmiştir” denildi.

Açıklamaya göre ortak devriye esnasında Rus-Türk güçleri ilk defa İdlib’de yer alan Eriha yerleşim yerine dek ilerledi. Böylece dokuzuncu devriyede izlenen yolun uzunluğu genişleyip 15 kilometreye kadar arttı.

Rus tarafından BTR-82A ile Tigr tipi zırhlı personel araçlarının katıldığı ortak devriyenin ilerleyişinin, havadan Rusya Hava Kuvvetleri’nin insansız hava araçları tarafından izlendiği de kaydedildi.

Rusya ile Türkiye’nin stratejik önemdeki M4 karayolu üstündeki ortak devriyelerinin yapılmasına, iki ülkenin liderlerinin 5 Mart’ta Moskova’da vardıkları anlaşma olanak sağlıyor. İlki 15 Mart’ta yapılıp o günden beri düzenli aralıklarla sürdürülen ortak devriyelerin sonuncusu 5 Mayıs’ta gerçekleştirilmişti.