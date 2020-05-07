ABD, Rusya sınırları yakınında eğitim bombardımanları gerçekleştirdi

Rus basınında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülüğüne dayandırılan habere göre ABD, Rusya'ya yakın bölgelerde bombardıman düzenleyerek askeri imkan ve kabiliyetlerinin mevcut durumunu analiz etti.

St. Petersburg kentinin bulunduğu Leningrad Bölgesi'ne 100 kilometre mesafedeki Estonya'nın Tapa poligonunda gerçekleşen eğitim bombardımanı için B-1B Lancer stratejik süpersonik uçakları, Güney Dakota eyaletinden Atlas Okyanusu'nu geçerek Estonya'ya intikal ettirildi.

Pentagon yetkilileri, bu eylemlerin Avrupa'da istikrarı sağlayacağını savunarak "Böylece olası rakibe karşı dizginleme imkanlarımız hakkında mesaj gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.