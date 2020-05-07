FSVTS Başkanı Şugayev: Çin yeni Su-35 partisini alabilir, Türkiye’den talep yok

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Çin’in yeni bir Su-35 savaş uçağı partisini alabileceğini, Türkiye’den ise bu uçak için talep gelmediğini belirtti.

Çin daha önce Rusya’dan toplam değeri 2.5 milyar dolar olan 24 adet Su-35 savaş uçağı almıştı.

Şugayev, Natsionalnaya Oborona dergisine açıklamasında, “Çin ile geniş bir uçak motoru programımız var. Ayrıca Pekin ek Su-35 alımı yapabilir diye düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’yle de Su-35’ü görüştüklerini, ama görüşmelerin 'pek aktif olmadığını' dile getiren Şugayev, “Bu görüşmeler daha ziyade netleştirme, teknik nitelik taşıyor. Bugün yarın bir anlaşma imzalanacağını söyleyemem. Muhtemelen Türkiye’de, Su-35 almayı isteyip istemedikleri yönünde bir siyasi kararın alınması gerekiyor. Henüz Türkiye’den bu uçak için bir talep yok” ifadesini kullandı.