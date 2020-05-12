'Norveçliler Rusya'nın ABD radarına vereceği karşılıktan endişe ediyor'

Norveç ordusu, ülkenin kuzeyindeki Vardo kentinde bulunan Globus radar sistemini ABD'nin sağladığı yeni ekipmanları kurarak modernize ediyor. Kent sakinlerinin, Rusya'nın buna vereceği karşılıktan endişe ettiği belirtiliyor.

Norveç'teki Globus radar sisteminin modernizasyonu devam ederken ülke basınında halkın endişe duyduğuna dair iddialara yer veriliyor.

The Barents Observer gazetesi, Norveç İstihbarat Servisi Şefi Morten Haga Lunde'ye dayandırdığı haberinde Rusya'nın 11 bombardıman uçağıyla Vardo'daki radar sistemini vurma çalışmaları yaptığını öne sürdü.

Haberde, "Dramatik şekilde simüle edilen saldırı, 14 Şubat 2018'de düzenlendi, bundan bir yıl önce aynı saldırıdan bir kez daha düzenlenmişti" dendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Norveç basınındaki bu haberleri doğrulamadı.

Bu arada Vardo Belediye Başkanı Orjan Jensen, "Radar, Rusya'nın gözüne çomak sokmak anlamına geliyor. Gerilim kesinlikle tırmanacak" diye konuştu.

Endişelerini dile getiren kent sakini Stig Nilsen, "Her şeyden korkuyorum. Rusya'ya çok yakın mesafede yaşıyoruz ve şu anda neredeyse tam teşekküllü bir savaş yaşanıyor. Bu tüm kentimiz için bir tehdit. Çok korku verici" ifadelerini kullandı.

Vardolu Asle Christiansen de, "Bu radar, tüm halkımız için sadece tehdit oluşturuyor. Tüm olan bitenlere bakıyorsun ve hayal kırıklığına uğruyorsun" dedi.

ABD Uzay Komutanlığı ile Norveç İstihbarat Servisi'nin ortak projesi olan Globus sistemi, Vardo'da 1998'dan beri hizmet veriyor. Yeni radarların montajının bu yıl tamamlanması bekleniyor.