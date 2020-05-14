Nebenzya'dan İran'a silah ambargosunu genişletmeye çalışan ABD'ye: Kapalı kapıyı çalıyor

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantında, "ABD, İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep etme hakkına sahip değil, çünkü artık İran nükleer anlaşmasının bir üyesi değil" dedi.

Rus diplomat, "İran’a silah ambargosunun uygulanması için hiçbir sebep görmüyorum. Teknik olarak bu ambargo değildi zaten, sadece silah alımı için uygulanan belli bir kotaydı. Bu kısıtlama 18 Ekim’de bitiyor, nokta. Bu bizim için açık" ifadelerini kullandı.

"ABD, 2 yıl önce, 8 Mayıs 2018 tarihinde, İran nükleer anlaşmasından çıktığını gururlu bir şekilde duyurdu ve ardından bu kapıyı kapattı" hatırlatmasını yapan Nebenzya, "Şimdi de ‘İran nükleer anlaşmasında bir şey yapmayı unuttuk, gelin onu yapıp tekrar gidelim’ diyerek bu kapıyı çalıyorlar. Bu komik" diye ekledi.

Rus diplomat, "İran nükleer anlaşmasında öngörülen bir şey yapmak için bu anlaşmanın içinde olmak gerekiyor. ABD ise artık 2 yıldır bu anlaşmanın bir parçası değil" diye konuştu.