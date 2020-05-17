Rusya’da askeri teçhizatı kar altında maskeleyen malzeme geliştirildi

Rus savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Roselektronika Holding, askeri ekipmanı tespit mesafesini karlı arazide 3.5 ila 4 kat azaltan radyo emici bir malzeme geliştirdiğini duyurdu.

Roselektronika Holding basın servisinden yapılan açıklamada, “ Merkezi Tasarım Bürosu Özel Radyo Malzemeleri Şirketi (Roselektronika Holding’in bir parçası) nanoyapılı ferromanyetik mikro iletkenli yeni filament bazlı malzemenin seri üretimi için hazırdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, düşük sıcaklıklardaki iklim koşullarına son derece dayanıklı olan yeni materyalle gizlenen kamuflajlı askeri teçhizatın, radar keşif istasyonlarının yanı sıra, taktik havacılık silahları ve saldırı helikopterlerinin hedef tespit aralığını 3.5-4 kat azaltığı belirtildi.

Buna ek olarak, yüzde 0.5'lik bir yansıma katsayısına sahip, yani radarın elektromanyetik radyasyonunu yüzde 99.5 oranında emiyor, yansıyan dalga radarın maskelenmiş nesneyi tanımlamasına ve tanımasına izin vermiyor.