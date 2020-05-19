Çin basını, Su-34'ün hünerlerini yazdı

Çin basını Rus Su-34 avcı bombardıman uçağının üstün savaş becerileri ile öne çıkan bir uçak olduğunu yazdı. Makalede uçağın mühimmat taşıma kapasitesi ile kobra manevrası kabiliyetine dikkat çekildi.

Global Times gazetesinde yer alan bir makalede Rus Su-34 uçağının iyi manevra kabiliyeti ve yüksek hızın yanı sıra kara ile denizdeki hedefleri imha etmeye yönelik güçlü bir cephaneliğe sahip olduğu belirtildi.

Su-34'ün karadaki hedeflere karşı olağanüstü bir saldırı kabiliyetinin bulunduğu ifade edilen makalede, uçağın kara ve denizdeki hedeflere yönelik füzeler, güdümlü bombalar ve misket bombaları dahil olmak üzere, 12 çeşit silah taşıyabildiği kaydedildi.

Kobra manevrası yapma özelliği

Makalede ayrıca uçağın kobra manevrası yapma özelliğine dikkat çekildi. Bu manevra sayesinde irtifa yükseltilip hız aniden düşürülebiliyor ve arkadaki düşman uçağı böylece ileride bırakılabiliyor.

Yazıda değinilen bir diğer nokta da Su-34'ün özel dış tasarımı oldu. Uçağın ördek gagası şeklindeki burun kısmı, görüş alanı çapı geniş olan daha etkili bir radar istasyonun konuşlandırılmasına olanak sağlıyor.

Rus çok fonskiyonlu avcı-bombardıman uçağı Su-34, gece ve gündüz, yer ve hava hedeflerine nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli saldırılarda kullanılması amacıyla geliştirilmiştir. Uçak 4 bin kilometre azami uçuş menziline sahip ve saatte 1.9 bin kilometre hıza çıkabiliyor.