Rus Mi-8 savaş helikopteri Moskova Bölgesi'nde düştü: Mürettebat öldü

Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde bir Mi-8 savaş helikopterinin sert iniş yaptığı, mürettebatın aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Moskova Bölgesi'nde Mi-8 tipi bir savaş helikopteri sert iniş yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Mayıs günü saat 20.00 sularında, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait bir Mi-8 helikopteri eğitim uçuşu yaptığı sırada Moskova Bölgesi’nin Klin yerleşimine 20 kilometre mesafedeki ıssız araziye sert iniş yaptı. Sert iniş sonucu helikopterin mürettebatı aldığı yaralardan öldü" ifadeleri yer aldı.

Uçuşun cephane olmadan gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, olay yerine Hava Uzay Kuvvetleri Baş Komutanlığı komisyonunun gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ön belirlemelere göre kazanın nedeni teknik bir arıza olabilir" ifadelerine yer verildi.