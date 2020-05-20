Askeri teçhizatı kar örtüsü şeklinde kamufle eden radyo emici malzeme ilk kez görüntülendi

Rus savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Roselektronika Holding, askeri teçhizat tespit mesafesini karlı arazide 3.5-4 kat azaltan radyo emici malzemenin ilk görüntüsünü paylaştı.

Roselektronika’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, malzemenin holdingin bir parçası olan Merkezi Tasarım Bürosu Özel Radyo Malzemeleri Şirketi tarafından geliştirildiği bildirildi. Bu malzeme sayesinde karlı arazide askeri teçhizat tespit mesafesi 3.5-4 kat azalıyor. Malzemenin yansıma katsayısı 0.5, yani radarın elektromanyetik radyasyonunu yüzde 99.5 oranında emiyor, yansıyan dalga radarın maskelenmiş nesneyi tanımlamasına ve tanımasına izin vermiyor.

İlk test partisi çıkan malzemenin seri üretime hazır olduğu kaydedildi.