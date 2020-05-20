Rus Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Karadeniz semalarında çekilen görüntüleri yayınlandı

Görüntülerde, Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının kalkış anı ve pilot kabininden çekilen deniz üzerindeki uçuşu görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, pilotların yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol kat ettiği, 5 saatten fazla havada kaldıkları ve Güney Askeri Bölge jetlerinin farklı etaplarda onlara eşlik ettikleri belirtildi.

Rus savaş uçakları düzenli olarak Arktik, Atlantik, Pasifik okyanusları ile Karadeniz ve Baltık Denizi’nin tarafsız bölgesi üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Tüm uçuşlar tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapılıyor ve diğer ülkelerin sınırlarını ihlal etmiyor.