Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Sarmat füzelerinin test uçuşlarının hazırlıkları sürüyor

Sputnik’e konuşan Borisov, “Çalışmalar planlandığı şekilde yürütülüyor. Kompleksin oluşturulmasında yer alan işletmelerde üretim süreci durmadı. Orada çalışanlara test yapılması de dahil olmak üzere gerekli sağlık ve epidemiyolojik önlemler alındı” dedi.

Borisov, kıtalararası ağır balistik füze Sarmat’ın uçuş testlerinin genel tasarımcı ve Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen sürede yapılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sarmat (RS-28) dünyanın en ağır stratejik füzesi Voevoda’nın (NATO sınıflandırmasına göre Şeytan RS-20V) yerini alacak. Bu projeyle ilgili geliştirme çalışmaları 2011 yılında başladı. Sarmat, füze savunma sistemlerine yakalanmadan hem Kuzey hem de Güney Kutup üzerinden hedefleri vurabilecek.”

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko’ya göre, ilk füzeler 2021 yılında ordunun hizmetine girecek. Stratejik Füze Kuvvetleri, aralık ayında Uzhur füze birliğinin ilk alayını Sarmatlarla donatma hazırlıklarına başlamıştı.

Sarmat'ın ateş menzili 18 bin kilometre. Toplam fırlatma ağırlığı 208.1 ton olan füzenin faydalı yük kapasitesi yaklaşık 10 ton. Yakıt ağırlığı 178 ton, uzunluğu 35.5 metre, çapı 3 metre olan füze, bireysel yönlendirme bloklarıyla bölünmüş savaş başlığına sahip.