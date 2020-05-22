Rusya, hipersonik füzeleri tespit edebilen radar istasyonlarını dış pazara sunmaya hazırlanıyor

Rusya’nın, yeni geliştirdiği 59H6-TE üç eksenli mobil radar istasyonunu diğer ülkelere satmaya hazırlandığı belirtildi.

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki silah ihracat şirketi Rosoboronexport’an yapılan açıklamada, Rusya’nın JSC Federal Araştırma ve Üretim Merkezi - Nijniy Novgorod Radyo Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 59H6-TE üç eksenli mobil radar istasyonunu diğer ülkelere satmaya hazır olduğu belirtildi.

Dijital sinyal işleme ve sinyal koşullandırma ile modern yerli bileşenler bazında geliştirilen 59H6-TE, yüksek parazit direncine sahip. Hipersonik hedefler de dahil olmak üzere tüm aerodinamik ve balistik nesneleri etkili bir şekilde tespit edebilen radar, uluslararası radar tanıma sistemleri Mk-XA ve ATC RBS tarafından algılanan hava nesnelerinin tanınması için gereken ekipmanları da barındırıyor.

Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev yaptığı açıklamada, “Radarın ihracat versiyonunu geliştirirken, hava savunma araçlarının devletlerin güvenliğini sağlamada artan önemi ve yabancı müşterilerin hava savunma birimleri ve birimlerin istihbarat yeteneklerini artırma talebi dikkate alındı” dedi.

Hava nesnelerinin menzili, azimutu ve yüksekliğinin ölçülmesini sağlayan radar, saatte 8 bin km’ye kadar hız, 450 km’ye kadar uzaklık ve 200 km'ye kadar yükseklikte uçan hedefleri tespit edebiliyor.

Miheyev, günümüz koşullarında hipersonik teknolojilere duyulan ihtiyaç nedeniyle 59N6-TE radarlarının pazar segmentinde en üst sıralarda yer alacağını belirterek “Asya-Pasifik bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yeni radar istasyonu için yüksek talep bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce, 17 Mayıs’ta Rostec bünyesindeki Roselektronika Holding, askeri ekipmanı tespit mesafesini karlı arazide 3.5 ila 4 kat azaltan radyo emici bir malzeme geliştirdiğini duyurmuştu.

Radyo emici materyal, yüzde 0.5'lik bir yansıma katsayısına sahip, yani radarın elektromanyetik radyasyonunu yüzde 99.5 oranında emiyor, yansıyan dalga radarın maskelenmiş nesneyi tanımlamasına ve tanımasına izin vermiyor.