Duma Dışişleri Komitesi Başkanı Slutskiy: ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çıkmasına yanıt verilecek

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Slutskiy, Rusya’nın elinde ABD’nin Açık Semalar Antlaşması'ndan (ASA) çıkma ihtimaline karşı bir planın olduğunu, tedbirlerin ulusal güvenliği koruma hedeflerine uygun olarak alınacağını söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, basın toplantısında, "Rusya'nın elinde, Amerikalıların ASA'ya yönelik adımlarına tepki planı var. Gerçi anlaşma çok taraflı. Eminim, tamamen ulusal güvenliğimizi koruma amacına uygun dengeli bir karar alacağız" dedi.

Rus milletvekili, "ABD’nin ASA’dan çıkması, Avrupa kıtasındaki askeri güvenlik sistemini riske atabilecek yıkıcı bir karar. Bu, ABD idaresinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı yıktıktan sonra silahlanma kontrolü alanındaki anahtar anlaşmaları yıkma yönünde yeni bir adımı olacak" ifadelerini kullandı.

ASA ile ilgili durumda da Rusya’ya karşı suçlamaların eski kalıplara göre oluşturulduğunu kaydeden Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya’ya yönelik ASA’yı ihlal ettiği yönündeki suçlamalar asılsız. Aynı zamanda ABD, ona yönelik benzer şikayetleri çözüme kavuşturmayı reddediyor. Bir kez daha şunu kaydetmek istiyorum ki, Rusya ABD’den farklı olarak hiçbir zaman anlaşmayı ihlal etmedi. ABD, ASA’yı uygulamada çıkarttığı sayısız sorunu da gizlemeye çalışıyor."