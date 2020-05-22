ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Rusya'yla silah kontrolüne ilişkin 'önemli müzakereler' yapacağız

Fox News'e demeç veren O'Brien'a ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiği gibi Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'ndan (START-3) da çıkıp çıkmayacağı soruldu.

ABD'nin START-3'ten çıkacağı bir senaryoyu olası bulmadığını belirten O'Brien, "START-3'ten çıkacağımızı düşünmüyorum. Müzakereler için çok güçlü bir ekip kurduk kurduk. ABD Başkanı Donald Trump'ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea'nin başkanlık ettiği bu ekipte Enerji Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler var ve Rusya'yla müzakerelere hazırlanıyorlar. Nükleer silah kontrolü hakkında müzakereler yapacağız. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rusya ve ABD'nin silahlar üzerinde tam teşekküllü kontrolün sağlanmasını istediğini kaydeden O'Brien, "Bundan dolayı, START-3 Anlaşması'nda ilerleme sağlamaya başlayacak olmamız konusunda ihtiyatlı iyimserliğe sahibim" diye konuştu.

Billingslea ABD'nin şartını açıklamıştı

Daha önce Marshall Billingslea, START-3'ün uzatılması için Rusya'da geliştirilen yeni silah sistemlerinin de buna dahil edilmesini şart koşmuştu.

Başkan Trump'ın START-3'ü uzatma kararı alıp almadığı sorusuna üstü kapalı yanıt veren Billigslea, "Rusya, bu anlaşmayı uzatmanın neden önemli olduğu konusunda ABD'yi ikna etmeli" demişti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Putin ABD'yi uyarmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

Putin rakipsiz silahlar üreteceklerini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünyada rakibi olmayan yeni silahlara sahip olmayı planladığını söylemişti.

Putin "Bu silahların birçoğu yakında seri üretime hazır olacak. Taktik ve teknik özellikleri bakımından yurtdışındaki silahların çok daha ilerisindeler, eşi ve benzerleri yok" demişti.

Vladimir Putin, 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında da Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerini kamuoyuna tanıtmıştı.