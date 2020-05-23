Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Kendi füzemizi geliştirmek zorundayız

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkeye saldırabilecek ve ormanla bataklıklar arasında sıkışmış düşmana güçlü bir darbe vurmak için füzelerin gerekli olduğunu söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun diğer devletleri ele geçirmeyi planlamadığını ve bu nedenle ülkenin nükleer savaş başlıklarına sahip kıtalararası füzeler geliştirmesinin bir anlamı olmadığını, ancak savunma silahları geliştirmek için para harcamak zorunda oluklarını belirtti.

Lukaşenko, Minsk yakınlarındaki bir askeri poligonu ziyareti sırasında Belarus ordusunun güçlü füzelere ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak "Bugün itibariyle silah açısından en iyi yanıt, yüksek hassasiyetli füzelerdir" dedi.

Ordunun saldırıları orman ve bataklık alanlarda püskürtme hazırlıkları yaptığını hatırlatan Lukaşenko, o bölgelerde füzelerin herhangi bir düşmana güçlü darbeler indireceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün devletler savaşlardan vazgeçselerdi iyi olurdu. Ancak henüz hiç kimse salgınlara, pandemilere, histerilere rağmen savaşı iptal etmedi. Kimse savaşları iptal etmedi. Ne yazık ki, savaşa barış zamanında hazırlanmak zorunda kalıyorsun. Başka şansın yok. Eğer şimdi hazırlanmazsan, Tanrı korusun, acı ürünü daha sonra almak zorunda kalırsın."

Belarus’ta füzelerin geliştirilmesinden sorumlu TSP Tasarım Bürosu yetkililerinden geliştirilmekte olan füzeler hakkında bilgi alan Lukaşenko, "Kendi füzemize ihtiyacımız var. Başka ülkelere bağımlı olacağımız silahlar üretemeyiz. Kimse bize bu silahları öylesine vermez. Çinlilerle anlaştığımız için şanslıyız, bu nedenle onlara minettarız. Ama daha fazla bağımlılık olmamalı" ifadelerini kullandı.

Şu anda Çin yapımı füzelerin montajının yapıldığı Belarus’ta, eylül ayına kadar 300 kilometre menzilli füzelerin prototipinin oluşturulması planlanıyor.