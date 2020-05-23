'Ukrayna, Rusya'yı uzaydan takip ediyor'

Defense Express danışmanlık şirketinin açıklamasına göre Ukrayna, 19 ülkeyle uydu verileri paylaşım anlaşmasını imzaladı.

Elde edilen veriler sayesinde 'düşman' askerinin sayı ve yerinin, bölgeye getirilen yeni askeri teçhizatın ve askeri altyapının belirlenebildiği iddia edildi.

ABD merkezli DigitalGlobe’a ait WorldView-1 ve WorldView-2 ve Fransa’ya ait Pleiades uydularının isimleri geçtiği açıklamada ayrıca Rus savaş uçaklarının ve bir poligonun göründüğü birkaç uydu görüntüsü yayınlandı.