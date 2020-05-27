ABD Donanması: Rus Su-35'leri Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait keşif uçağına önleme yaptı

ABD Donanması, Rusya'ya ait Su-35 uçaklarının Doğu Akdeniz üzerinde ABD'ye ait bir P-8A tipi keşif uçağına önleme yaptığını açıkladı.

ABD Donanması, Rusya'ya ait Su-35 uçaklarının Doğu Akdeniz üzerinde ABD'ye ait bir P-8A Poseidon tipi bir keşif uçağına önleme yaptığını açıkladı.

Müdahalenin 'tehlikeli' ve 'sorumsuzca' olarak nitelendirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"26 Mayıs 2020'de ABD Donanması P-8A uçağı Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında uçuyordu ve uçağa iki Rus Su-35 uçağı tarafından 65 dakika boyunca önleme yapıldı. Rus pilotları P-8A uçağının iki kanadına yaklaşarak P-8A'nın manevra kabiliyetini kısıtladığı için bu, güvenli ve profesyonel olmayan bir önleme olarak kaydedildi."

Son iki ayda Rusya'nın üçüncü kez Altıncı Filo'ya bağlı keşif uçaklarını önleme yaptığı kaydedilen açıklamada, "Rus Su-35 pilotlarının gereksiz eylemleri iyi havacılık ve uluslararası uçuş kuralları ile tutarsızdı ve uçakların güvenliğini tehlikeye attı" denildi.

BREAKING: Another unsafe #Russian intercept of #USNavy Navy P-8 in international airspace above the Mediterranean Sea. This marks the third in two months. We expect nothing less than professional & safe interactions.https://t.co/t9Z61t9hJW — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 26, 2020

Uçuş takipleri yapan 'BlueSky' adlı bir Twitter kullanıcısı, açıklamadan yaklaşık 8 saat önce ABD'ye ait bir keşif uçağının Suriye sahili yakınından batıya doğru uçtuğu bilgisini paylaşmıştı.

USN

P-8A POSEIDON

NOREG



EASTERN MED

14:40 BST pic.twitter.com/vzYocgz8Yo — BlueSky (@AirSpecInt) May 26, 2020

'​PlaneRadar'ın paylaşımında ise, sözgelimi uçağın Sicilya'daki Sigonella üssünden kalkış yaptığı, Poseidon tipi uçaklar tarafından önceden gerçekleştirilen keşif uçuşlarına benzer bir rota izlediği ve Suriye karasularına yaklaştığı belirtilmişti.