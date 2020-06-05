Çinli uzman Su-57'ye hayran kaldı: ABD'nin ana düşmanından iyi haber

Çin'de yayın yapan Sohu portalında yayınlanan bir makalede, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının, altıncı nesil savaş uçaklarının yeteneklerine sahip olduğu belirtildi.

Makalenin yazarı, Rusya’nın insansız uçuş modunu test ederek beşinci nesil Su-57 savaş uçağının geliştirilmesinde büyük bir atılım yaptığını yazdı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin son zamanlarda birbiri ardına uçak kaybettiğini hatırlatan makalenin yazarı, "F-22 savaş uçağının düşmesinin ardından, ABD'nin ana düşmanından aksine iyi haberler geldi. Su-57, altıncı nesil savaş uçaklarının yeteneklerine sahip ilk beşinci nesil savaş uçağı oldu" ifadelerini kullandı.

Makalenin yazarı, altıncı nesil savaş uçaklarının en önemli özelliklerinin insansız kontrol imkanı ve yapay zeka muharebe yeteneği olacağını belirtti.

Bu niteliklerin uçakların hareketliliğini artıracağına vurgu yapan yazar, "Dünyada şu anda var olan tüm savaş uçakları 9G'ye kadar olan yük ile manevra yapabiliyor, aksi takdirde pilot bilincini kaybedebilir ve savaş kabiliyetini yitirebilir" diye yazdı.

Aynı zamanda yazar, Su-57'deki insansız teknolojinin mevcut testlerinin normal modda kalkış, iniş ve uçuş gibi basit operasyonlarla ilgili olduğunu, pilotun kokpitte bulunduğunu ve gerekli durumlarda müdahale ederek kontrolü ele alabildiğini kaydetti.

Yazar, Amerikalıların Rus uçak üreticilerinin atılımı konusunda henüz pek endişeli olmadığını, ancak otonom modun başarılı testlerinin diğer ülkelere, pilotun havada kalkış, iniş veya yakıt ikmali gibi bazı görevlerde değiştirilebileceğine dair bir sinyal verdiğini ifade etti.

Makalesinde, Çinli yetkililere bu teknolojinin geliştirilmesi çağrısı yapan yazar, "Savaş uçaklarında yapay zeka kullanımı artık tarihsel bir trend haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini yok etmek için tasarlanan beşinci nesil Su-57 avcı uçakları, ilk kez 2010'da havalanmıştı.

Su-57 avcı uçakları yüksek manevra kabiliyetinin süpersonik uçuş gerçekleştirme yeteneği ile kombinasyonunun yanı sıra, modern kabin ekipman kompleksi ve düşük görünürlük özelliğiyle rakiplerine üstünlük sağlıyor.