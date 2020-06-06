Rusya uzun menzilli yeni bir keskin nişancı tüfeği geliştiriyor

Rus silah üreticileri, atış menzili 7 kilometreyi bulan, artırılmış kalibre ve güç mermileri kullanabilen yeni bir keskin nişancı tüfeği üzerinde çalışıyor.

7 kilomtere mesafedeki hedefleri vurabilen benzersiz bir keskin nişancı tüfeği olan DXL-5, Lobayev Arms şirketi tarafından geliştiriliyor.

Şu anda en uzun menzilli tüfek olarak kabul edilen Sumrak (güvenli atış menzili 2.5 kilometre, maksimum menzil 4.2 kilometre) keskin nişancı tüfeğinin de üreticisi olan Lobayev Arms Genel Direktörü Vladislav Lobayev, üzerinde çalıştıkları yeni tüfekle ilgili Sputnik'e şunları söyledi:

"Şu anda, güvenli menzili 3, maksimum menzili 6-7 kilometre olan bir tüfek ve mermi üzerinde çalışıyoruz. Projenin ön adını DXL-5 olarak belirledik. Ayrıca DLX-4 Sevastopol ve DLX Vazmezdiye de bu aileye ait. Dünya keskin nişancı tüfek pazarında bu menzile sahip bir tüfek henüz yok."

Tüfekte, uzun menzilde etkili olmasını sağlayan ve teknolojik yenilik içeren yeni bir mermi kullanılacağına vurgu yapan Lobayev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tüfeğin mermisi, daha önce kullandığımız mermilerden daha büyük boyutta ve ilk hızda farklılık gösteren tamamen yeni, çığır açan bir üründür. Bu nedenle, kalibre ve diğer ayrıntılara ilişkin tüm detayları şimdilik açıklamak istemiyorum."

Lobayev, DXL-5 keskin nişancı tüfeğini 2021'in başlarında tamamlamayı planladıklarını ancak, Kovid-19 pandemisinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle kesin bir tarih vermenin zor olacağını kaydetti.