Amiral Kasatonov fırkateyninin devlet testleri tamamlandı

Proje 22350 kapsamında üretilen yeni Rus fırkateyn Amiral Kasatonov’un devlet testlerinin deniz etabının tamamladığı, geminin revizyon için ‘Severnaya Verf’ tersanesine geri döndüğü bildirildi.

Açıklamada, "Proje 22350 kapsamındaki ilk seri üretimli fırkateyn Amiral Kasatonov, devlet testlerinin deniz etabını tamamlayarak Severnaya Verf’e döndü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Baltık Denizi’nde yapılan sonlandırma testleri sırasında geminin tüm projelendirilen niteliklerinin, sistem ve silahların çalışmasının test edildiği, denizaltılarla ve uçaklarla etkileşiminin uygulamalı olarak çalışıldığı, kurtarma ve tahliye tatbikatlarının yapıldığı vurgulandı.

Geminin ay sonuna kadar revizyondan geçeceği kaydedilen açıklamada, ardından Amiral Kasatonov’un Rus donanmasına teslim edileceği ve Kuzey Filo’da görev alacağı vurgulandı.