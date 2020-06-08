Rus generalden ABD'nin Arktika ve Suriye'deki Rus tesislerine yönelik olası saldırısıyla ilgili yorum

Eski Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Ayteç Bijev, Rusya hava savunma sistemlerinin uzun menzilli bombardıman uçakları ve füzeler de dahil belirlenen hedeflerin yüzde 90'ını vurma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Ukraynalı danışmanlık şirketi Defense Express, yayınladığı bir yazıda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52H Stratofortress bombardıman uçaklarının Rusya hava sahasına girmeden Arktika ve Suriye'deki stratejik tesisleri vurabileceğini öne sürmüştü.

Defense Express'in iddiasını yorumlayan Eski Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Ayteç Bijev, "Rusya'da güçlü bir kademeli hava savunma sistemi kuruldu. Uzun menzillerde öncelikle avcı uçakları devreye giriyor, daha sonra da farklı etki çaplarına sahip füze kompleksleri karşılık veriyor" dedi.

Bijev, bu sistemin B-52H Stratofortress de dahil bombardıman uçaklarını ve onların fırlattığı yüksek etki çaplı füzeleri uzun menzillerde imha etme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

Bijev, Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarına karşı üretilen yüksek etki çaplı MiG-31 avcı uçaklarına ve A-50 radar keşif uçaklarına sahip olduğunu da anımsatarak Rus ordusunda kruz füzelerinin imha edilmesi için çok sayıda aracın bulunduğunun altını çizdi.

Defense Express, ABD'nin uzun menzilli AGM-158B JASSM-ER ve AGM-86C CALCM kruz füzeleri sayesinde Arktika ve Suriye'deki Rus stratejik tesislerini vurabileceği iddiasında bulunmuştu.